Мостовой отреагировал на сообщения об интересе к Хлусевичу со стороны трех клубов из Италии

Бывший игрок испанской «Сельты» и сборной России по футболу Александр Мостовой заявил, что не верит в сообщения об интересе к полузащитнику московского «Спартака» Даниилу Хлусевичу со стороны зарубежных клубов, в том числе, римского «Лацио», сообщает Metaratings.ru.

«Если говорить об уровне, пока верится с натяжкой. Когда Хлусевич играл в молодежной команде с испанцами, было видно, что он один из быстрых. А таких футболистов любят везде. Наверняка, он где-то у кого-то на карандаше, но нельзя забывать и о ситуации в целом», — сказал Мостовой.

Журналист Джанлука Ди Марцио 28 июня сообщил на своем сайте об интересе трех итальянских клубов к Хлусевичу. По словам инсайдера, россиянин привлек внимание «Лацио», «Дженоа» и «Вероны». 22-летнего футболиста могут арендовать с опцией выкупа за €8 млн. Ди Марцио утверждает также об интересе со стороны португальского «Спортинга».

Футболист московского «Спартака» Даниил Хлусевич ранее высказался о мотивации выступать за сборную России по футболу.