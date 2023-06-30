Теннисистка Касаткина высказалась о выходе в полуфинал турнира в Истбурне на отказе Гарсии

Российская теннисистка Дарья Касаткина заявила, что сожалеет о травме своей соперницы по четвертьфиналу турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в британском Истбурне, приведшей к автоматическому выходу россиянки в полуфинал соревнований, сообщает официальный сайт WTA.

«Всегда грустно, когда кто-то получает травму — особенно перед турниром «Большого шлема». Желаю Каролине скорейшего выздоровления. Конечно, это не лучший способ выйти в следующий круг», — сказала Касаткина.

В матче с Гарсией Касаткина выиграла первый счет с результатом 6:2, а во втором вела со счетом 2:1, но соперница приняла решение сняться с турнира из-за травмы правого плеча. Пока неизвестно, насколько серьезно повреждение француженки и сыграет ли она на Уимблдоне, который стартует 3 июля.

За выход в финал Касаткина сыграет 30 июня с итальянкой Камилой Джорджи, которая пробилась в полуфинал после отказа Елены Остапенко из Латвии продолжить их четвертьфинальный поединок.

Ранее Касаткина рассказала о большом количестве алкоголя на турнире «Большого шлема» Уимблдон.