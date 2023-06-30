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Защитник «Локомотива» Симашев отреагировал на попадание в топ-6 на драфте НХЛ

Защитник «Локомотива» Симашев заявил, что не надеялся на высокий номер на драфте НХЛ

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Официальный сайт НХЛ

Защитник ярославского «Локомотива» Дмитрий Симашев заявил, что не надеялся на то, что будет выбран в числе первых игроков во время церемонии драфта Национальной хоккейной лиги (НХЛ), сообщает «Матч ТВ».

«Вижу, выходит «Аризона», а я с ними много общался в течение сезона, и понимаю, что меня выбирают. До сих пор в шоке, что шестой номер. Не думал, что буду так высоко выбран», — сказал Симашев.

По итогам первого раунда драфта, российские хоккеисты Дмитрий Симашев (6-й пик) и Даниил Бут (12-й пик) отправились в «Аризону Койотис», «Филадельфия Флайер» взяла Матвея Мичкова (7-й пик), а «Колорадо Эвеланш» — Михаила Гуляева (31-й пик).

«Чикаго Блэкхокс» выбрал Коннора Бедарда под общим первым номером драфта НХЛ.

В «Монреале» ранее объяснили, почему не выбрали на драфте НХЛ российского форварда петербургского СКА Матвея Мичкова.

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