Экс-тренер «Спартака» Романцев: искренне жалею, что Черчесов не работает в России

Бывший главный тренер московского «Спартака» Олег Романцев заявил, что сожалеет о том, что руководство «Динамо» не пригласило на пост главного тренера Станислава Черчесова или Андрея Кобелева, сообщает «Спорт-Экспресс».

«Искренне жалею, что, подтвердив свой профессионализм в Европе, Стас не работает в России. И удивляюсь, почему невостребован Кобелев, у которого еще по работе в «Динамо» подметил хорошую тренерскую хватку и игровой вкус. Ему только нужно дать время, чтобы поставить игру команды; не подгонять, не толкать в спину», — сказал Романцев.

«Динамо» объявило об отстранении бывшего главного тренера Славиши Йокановича от работы с основной командой после проигрыша с разгромным счетом 0:3 грозненскому «Ахмату» в матче 27-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Сербский тренер возглавил команду в прошлое межсезонье, подписав контракт на год с опцией продления еще на один сезон.

В июне главным тренером «Динамо» стал чех Марцел Личка, который ранее работал в клубе РПЛ «Оренбург».

Главный тренер венгерского «Ференцвароша» Станислав Черчесов ранее ответил на вопрос, обращался ли к нему Валерий Карпин по поводу работы в сборной России.