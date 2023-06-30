Бывший арбитр ФИФА Хусаинов жестко отреагировал на назначение серба Мажича в РФС

Бывший судья Международной федерации футбола (ФИФА) Сергей Хусаинов заявил, что назначенный на пост главы департамента судейства Российского футбольного союза (РФС) серб Милорад Мажич не справится с задачей улучшить ситуацию с судейством матчей чемпионата России, сообщает RT.

«Что касается назначения Мажича на пост руководителя департамента РФС, то, на мой взгляд, перемен к лучшему ждать не стоит. Он со своей задачей не справится.

Система как работала по принципу «свой-чужой», так и будет работать дальше. Каким бы профессионалом ни был Мажич», — сказал Хусаинов.

О назначении Мажича, одного из самых известных сербских арбитров, РФС объявил 27 июня. Специалист прилетел в Россию 29 июня и приступил к работе на сборе судей Российской премьер-лиги (РПЛ). Его контракт с РФС заключен на два года с возможностью продления еще на один сезон.

С сентября 2022 года серб входит в состав экспертно-судейской комиссии при президенте РФС (ЭСК РФС).

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