Президента «Урала» отказывались пускать на стадион, где играла его команда

Президента екатеринбургского «Урала» Григория Иванова не пускали на стадион в городе Алапаевске в Свердловской области, на котором проходил товарищеский матч его команды с местным «Триумфом».

Игра состоялась 29 июня и завершилась победой «Урала» над любительской командой с разгромным счетом 13:0.

Полицейский на входе на стадион пытался не пустить Иванова, который работает в «Урале» в течение 20 лет, на арену для прохода на скамью запасных, и лишь затем позволил руководителю клуба проследовать на свое место после разъяснений сотрудника уральцев. Видео инцидента было опубликовано в интернете.

Алексей Каштанов оформил в прошедшей встрече хет-трик, Андрей Егорычев и Юрий Железнов — по дублю, еще по голу в ворота соперников отправили Эммерсон, Александр Юшин, Алексей Мамин, Даниэль Мишкич, Дмитрий Буркин и один из игроков, находящихся на просмотре в «Урале».

Президент «Урала» Григорий Иванов ранее ответил на вопрос о переходе в клуб игрока московского «Локомотива» Константина Марадишвили.