Теннисист Медведев мог получить травму на тренировке

Российский теннисист Даниил Медведев попал в объективы фотокамер во время тренировки на Уимблдоне держащимся за колено, сообщает «Чемпионат».

Фотографы запечатлели момент, когда первая ракетка России склонился над кортом с гримасой боли на лице, держась за колено. Пока неизвестно, получил ли спортсмен травму и какое влияние окажет данный инцидент на его выступлении на Открытом чемпионате Великобритании.

Семь российских теннисистов оказались в числе сеяных игроков в основной сетке Уимблдона, который пройдет на травяных кортах Всеанглийского клуба и лаун-тенниса и крокета в Лондоне.

В мужской сетке сеяными стали Даниил Медведев (3) и Андрей Рублев (7). 23 июня Карен Хачанов, занимающий 11-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), снялся с турнира из-за стрессового перелома. В женcкой cетке номера поcева получили Дарья Каcаткина (11), Вероника Кудерметова (12), Людмила Cамcонова (15), Екатерина Алекcандрова (21) и Анаcтаcия Потапова (22).

Агент теннисиста Даниила Медведева ранее высказался об ужесточении допуска к Уимблдону.