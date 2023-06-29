Португальский тренер согласился возглавить команду Роналду

Главный тренер «Ботафого» Луиш Каштру может возглавить саудовский футбольный клуб «Аль-Наср». Об этом сообщает Goal.

По данным источника, Каштру принял предложение от «Аль-Насра». Специалист ранее возглавлял «Аль-Духаиль», «Шахтер», «Виторию Гимараэш», «Риу Аве» и «Пенафиэл».

13 апреля Руди Гарсия ушел с поста «Аль-Насра». Контракт со специалистом был расторгнут по обоюдному соглашению сторон. Ходили слухи, что португальский нападающий саудовского клуба Криштиану Роналду выразил свое недовольство работой и стилем игры французского тренера.

Накануне стало известно, что Руди Гарсия назначен новым тренером итальянского «Наполи».

Роналду стал игроком «Аль-Насра» 2 января после ухода из английского «Манчестер Юнайтед». По контракту с клубом он получает €200 млн в год.

В минувшем сезоне нападающий принял участие в 19 матчах во всех турнирах, записав на свой счет 14 голов и две результативные передачи. Его команда финишировала на второй строчке турнирной таблицы чемпионата, отстав от «Аль-Иттихада» на пять очков.

Ранее сестра Роналду объяснила решение брата не пить алкоголь.