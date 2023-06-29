19 россиян были выбраны на драфте НХЛ

Закончился драфт молодых игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Церемония прошла в Нэшвилле. Североамериканские клубы выбрали в общей сложности 19 россиян. Отметим, что на прошлогоднем драфте было выбрано 23 российских игрока.

Пол шестым номером командой «Аризона Койотс» был выбран защитник «Локомотива» Дмитрий Симашев. «Филадельфия Флайерз» под седьмым номером задрафтовала российского форварда Матвея Мичкова, принадлежащего СКА. Форвард системы «Локо» Даниил Бут был выбран «Аризоной» под 12-м номером. Михаил Гуляев из системы «Авангарда» был выбран «Колорадо Эвеланш» под 31-м номером. Остальные россияне были выбраны в более поздних раундах.

«Чикаго Блэкхокс» ранее выбрал канадского нападающего Коннора Бедарда под общим первым номером драфта НХЛ. Под вторым номером «Анахайм Дакс» выбрал форварда Лео Карлссона. Адам Фантилли стал третьим номером драфта, которого выбрал «Коламбус Блю Джекетс».

Ранее олимпийский чемпион и обладатель Кубка Стэнли Валерий Каменский заявил, что Мичков должен игрой за СКА доказать, что он достоин играть в «Филадельфи.