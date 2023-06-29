Каменский: драфт — это хорошо, но билет в НХЛ Мичкову нужно еще заслужить игрой за СКА

Олимпийский чемпион и обладатель Кубка Стэнли Валерий Каменский заявил, что российский нападающий Матвей Мичков должен игрой за СКА доказать, что он достоин играть в «Филадельфии Флайерз». Его слова передает Sport24.

«Драфт — это хорошо. Но билет в НХЛ Мичкову нужно еще заслужить игрой за СКА. В Филадельфии знают про контракт Матвея, и они должны уважать его обязательства перед СКА. Мичкову очень повезло с клубом! «Флайерз» сейчас обновили руководство, куда вошли бывшие игроки и они прекрасно понимают, как обращаться с Матвеем в будущем», — сказал Каменский.

Нападающий этот сезон провел в «Сочи», перебравшись из петербургского СКА на правах аренды. Он отыграл за южан 27 матчей, забросил девять шайб и отдал 11 голевых передач.

По результатам сезона в регулярном чемпионате КХЛ «Сочи» занял последнее место в Западной конференции, набрав всего 32 очка в 68 матчах.

«Чикаго Блэкхокс» ранее выбрал Коннора Бедарда под общим первым номером драфта НХЛ. Под вторым номером «Анахайм Дакс» выбрал форварда Лео Карлссона. Адам Фантилли стал третьим номером драфта, которого выбрал «Коламбус Блю Джекетс».

Ранее аналитик TSN Крэйг Баттон сравнил российского хоккеиста Мичкова с Лионелем Месси.