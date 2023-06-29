Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Каменский: драфт — это хорошо, но билет в НХЛ Мичкову нужно еще заслужить игрой за СКА

Чемпион ОИ Каменский: Мичков должен игрой за СКА доказать, что он достоин играть в НХЛ

close
100%
Сайт Федерации хоккея России

Олимпийский чемпион и обладатель Кубка Стэнли Валерий Каменский заявил, что российский нападающий Матвей Мичков должен игрой за СКА доказать, что он достоин играть в «Филадельфии Флайерз». Его слова передает Sport24.

«Драфт — это хорошо. Но билет в НХЛ Мичкову нужно еще заслужить игрой за СКА. В Филадельфии знают про контракт Матвея, и они должны уважать его обязательства перед СКА. Мичкову очень повезло с клубом! «Флайерз» сейчас обновили руководство, куда вошли бывшие игроки и они прекрасно понимают, как обращаться с Матвеем в будущем», — сказал Каменский.

Нападающий этот сезон провел в «Сочи», перебравшись из петербургского СКА на правах аренды. Он отыграл за южан 27 матчей, забросил девять шайб и отдал 11 голевых передач.

По результатам сезона в регулярном чемпионате КХЛ «Сочи» занял последнее место в Западной конференции, набрав всего 32 очка в 68 матчах.

«Чикаго Блэкхокс» ранее выбрал Коннора Бедарда под общим первым номером драфта НХЛ. Под вторым номером «Анахайм Дакс» выбрал форварда Лео Карлссона. Адам Фантилли стал третьим номером драфта, которого выбрал «Коламбус Блю Джекетс».

Ранее аналитик TSN Крэйг Баттон сравнил российского хоккеиста Мичкова с Лионелем Месси.

Все новости на тему:
Хоккей. НХЛ
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях