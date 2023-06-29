Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Булыкин рассказал об ожиданиях от Суперкубка России

Экс-игрок сборной России Булыкин ждет хорошей игры с голами в матче за Суперкубок России

close
100%
Нина Зотина/РИА Новости

Бывший футболист сборной России Дмитрий Булыкин, который на клубном уровне выступал за московские «Локомотив» и «Динамо», в комментарии «Газете.Ru» ответил на вопрос, какой игры ждет от столичного ЦСКА и петербургского «Зенита» в матче за Суперкубок России.

«Я жду красивой игры, голов и хорошего антуража вокруг матча. Все-таки это финальный матч, если можно так сказать, борьбы за трофеи. Поэтому хочется, чтобы был хороший ажиотаж, много болельщиков и, конечно, хорошая игра с голами и с яркой победой одной из команд», — заявил Булыкин.

«Зенит» до старта нового сезона чемпионата России, который начнется 21 июля, сыграет за Суперкубок страны с московским ЦСКА. Матч состоится 15 июля, стартовый свисток прозвучит в 17:00 по московскому времени. Петербургский клуб — победитель Российской премьер-лиги (РПЛ) сезона-2022/23, ЦСКА завоевал Кубок страны.

С 1 по 15 июля в Санкт-Петербурге состоится межсезонный турнир, в котором примут участие «Зенит», сербская «Црвена Звезда», азербайджанский «Нефтчи» и турецкий «Фенербахче».

Ранее бывший футболит петербургского «Зенита» Максим Деменко, который также играл в московском «Спартаке» и «Краснодаре», ответил на вопрос, не повлияет ли межсезонный турнир, в котором примет участие клуб из Санкт-Петербурга, на подготовку футболистов «Зенита» к матчу за Суперкубок России.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях