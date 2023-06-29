Булыкин рассказал об ожиданиях от Суперкубка России

Бывший футболист сборной России Дмитрий Булыкин, который на клубном уровне выступал за московские «Локомотив» и «Динамо», в комментарии «Газете.Ru» ответил на вопрос, какой игры ждет от столичного ЦСКА и петербургского «Зенита» в матче за Суперкубок России.

«Я жду красивой игры, голов и хорошего антуража вокруг матча. Все-таки это финальный матч, если можно так сказать, борьбы за трофеи. Поэтому хочется, чтобы был хороший ажиотаж, много болельщиков и, конечно, хорошая игра с голами и с яркой победой одной из команд», — заявил Булыкин.

«Зенит» до старта нового сезона чемпионата России, который начнется 21 июля, сыграет за Суперкубок страны с московским ЦСКА. Матч состоится 15 июля, стартовый свисток прозвучит в 17:00 по московскому времени. Петербургский клуб — победитель Российской премьер-лиги (РПЛ) сезона-2022/23, ЦСКА завоевал Кубок страны.

С 1 по 15 июля в Санкт-Петербурге состоится межсезонный турнир, в котором примут участие «Зенит», сербская «Црвена Звезда», азербайджанский «Нефтчи» и турецкий «Фенербахче».

Ранее бывший футболит петербургского «Зенита» Максим Деменко, который также играл в московском «Спартаке» и «Краснодаре», ответил на вопрос, не повлияет ли межсезонный турнир, в котором примет участие клуб из Санкт-Петербурга, на подготовку футболистов «Зенита» к матчу за Суперкубок России.