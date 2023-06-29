Футболист «Реала» высказался о гибели 17-летнего подростка от выстрела полицейского во Франции

Полузащитник мадридского «Реала» Орельен Тчуамени в своем Twitter высказался о гибели 17-летнего подростка от выстрела полицейского в городе Нантер (Франция).

«Наэль мог бы быть моим младшим братом. И у меня разрывается сердце, когда я слышу слова его матери после утраты, потому что в нем я узнаю голос своей мамы», – написал футболист.

Утром 27 июня во французском городе Нантер полицейский выстрелил в 17‑летнего подростка за отказ подчиниться приказу. Юноша погиб вскоре после ранения, а сотрудник полиции был задержан после случившегося.

В минувшем сезоне Мбаппе провел за «ПСЖ» 43 матча во всех турнирах, в которых отметился 41 голом и 10 результативными передачами. Он помог парижанам завоевать чемпионство в Лиге 1.

В составе сборной Франции форвард дошел до финала чемпионата мира в Катаре. В главном матче турнира французы уступили Аргентине в серии послематчевых пенальти.

Ранее нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе выступил с заявлением о беспорядках во Франции после убийства подростка.