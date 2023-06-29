Деменко о Суперкубке России: непонятно, в какую сторону может качнуть

Бывший футболит петербургского «Зенита» Максим Деменко, который также играл в московском «Спартаке» и «Краснодаре», в комментарии «Газете.Ru» ответил на вопрос, не повлияет ли межсезонный турнир, в котором примет участие клуб из Санкт-Петербурга, на подготовку футболистов «Зенита» к матчу за Суперкубок России.

«Это все нормальный процесс, все заложено. Здесь тренеры занимались и все моменты эти смотрели, поэтому нет, [не повлияет турнир на «Зенит»].

Хорошая будет игра [в Суперкубке]. Однозначно, это будет матч неизвестный, непонятно, в какую сторону может качнуть. Что «Зенит», что ЦСКА — это такие соперники, которые дадут бой друг другу», — заявил Деменко.

С 1 по 15 июля в Санкт-Петербурге состоится межсезонный турнир, с «Зенитом» сыграют сербская «Црвена Звезда», азербайджанский «Нефтчи» и турецкий «Фенербахче».

«Зенит» также до старта нового сезона чемпионата России, который начнется 21 июля, сыграет за Суперкубок страны с московским ЦСКА. Матч состоится 15 июля. Петербургский клуб — победитель Российской премьер-лиги (РПЛ) сезона-2022/23, ЦСКА завоевал Кубок страны.

Ранее бразильский футбольный клуб «Фламенго» договорился с игроком «Зенита» Клаудиньо о трансфере.