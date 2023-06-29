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Деменко объяснил важность турнира с иностранными клубами для «Зенита»

Экс-футболист Деменко заявил, что игра с иностранными клубами полезна для «Зенита»

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Александр Гальперин/РИА Новости

Матчи с иностранными клубами положительно скажутся на подготовке «Зенита» к новому сезону Российской премьер-лиги (РПЛ). Такое мнение в комментарии «Газете.Ru» высказал бывший футболист петербургского клуба Максим Деменко, который также выступал за московский «Спартак» и «Краснодар».

С 1 по 15 июля в Санкт-Петербурге состоится межсезонный турнир, с «Зенитом» сыграют сербская «Црвена Звезда», азербайджанский «Нефтчи» и турецкий «Фенербахче».

«Конечно, это хороший турнир. Для «Зенита» это вообще замечательно, идет подготовка к чемпионату. Тем более, соперники достаточно серьезные. Понятно, что требовать что-то сверхъестественное не будут, но, по крайней мере, подготовительный процесс и такой амбициозный турнир — это важно для «Зенита», — заявил Деменко.

«Зенит» также до старта нового сезона чемпионата России, который начнется 21 июля, сыграет за Суперкубок страны с московским ЦСКА. Матч состоится 15 июля.

Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия в соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Ранее член совета директоров турецкого футбольного клуба «Фенербахче» Салахаттин Баки опроверг сообщения о том, что нападающий сборной Боснии и Герцеговины Эдин Джеко отказался от поездки на международный турнир в Санкт-Петербург.

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