Каменский: Мичков поцеловал эмблему «Филадельфии», многие его за это осуждают

Обладатель Кубка Стэнли Валерий Каменский поделился мнением о том, что российский нападающий Матвей Мичков был выбран «Филадельфией Флайерз» на драфте Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Его слова передает RT.

«Судя по его интервью и эмоциям, у Матвея большое желание играть за «летчиков», он даже поцеловал эмблему. Многие его за это осуждают. А я могу понять: для каждого молодого хоккеиста это большое достижение. Он имеет полное право радоваться этому событию», — сказал Каменский.

Нападающий этот сезон провел в «Сочи», перебравшись из петербургского СКА на правах аренды. Он отыграл за южан 27 матчей, забросил девять шайб и отдал 11 голевых передач.

По результатам сезона в регулярном чемпионате КХЛ «Сочи» занял последнее место в Западной конференции, набрав всего 32 очка в 68 матчах.

«Чикаго Блэкхокс» ранее выбрал Коннора Бедарда под общим первым номером драфта НХЛ. Под вторым номером «Анахайм Дакс» выбрал форварда Лео Карлссона. Адам Фантилли стал третьим номером драфта, которого выбрал «Коламбус Блю Джекетс».

Ранее Мичков высказался об итогах драфта НХЛ.