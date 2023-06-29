«Аль-Ахли» может назначить экс-тренера «Баварии» на пост наставника клуба

Немецкий специалист Юлиан Нагельсман может стать новым тренером саудовского клуба «Аль-Ахли», сообщает журналист Руди Галетти в Twitter.

У «Аль-Ахли» есть несколько вариантов на пост главного тренера, но пока клуб не ведет продвинутых переговоров.

В прошлом сезоне «Бавария» под руководством Нагельсмана вышла в 1/4 финала Лиги чемпионов сезона-2022/23, выбив из турнира «Пари Сен-Жермен». В четвертьфинале мюнхенцы проиграли по сумме двух матчей английскому «Манчестер Сити» (1:4).

Об увольнении Нагельсмана из «Баварии» стало известно 24 марта. Вместе с ним освобождены помощники тренера Бенджамин Глюк, Ксавьер Земброд и Дино Топпмеллер.

«Аль-Ахли» стал победителем Первого дивизиона Саудовской Аравии прошлого сезона, набрав 72 очка. Второе место набрал «Аль-Хазм» (68), замкнул тройку «Аль-Охдуд» (68).

В следующем сезоне «Аль-Ахли» будет играть в элитной лиге Саудовской Аравии.

Ранее клуб Лиги 1 прервал переговоры с тренером Нагельсманом.