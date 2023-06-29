Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Билялетдинов: не знаю, по каким критериям Пиняеву дали приз лучшего молодого игрока РПЛ

Экс-игрок «Локомотива» Билялетдинов заявил, что игроку клуба Пиняеву надо прогрессировать

close
100%
РИА Новости

Экс-игрок московского «Локомотива» Динияр Билялетдинов прокомментировал признание полузащитника железнодорожников Сергея Пиняева лучшим молодым футболистом сезона в Российской премьер-лиги (РПЛ), сказав, что футболисту нужно прогрессировать, передает Metaratings.

«Не знаю, по каким критериям Пиняеву дали награду. Но то, что Сергей неординарный футболист — это факт. Ему надо прогрессировать и становиться лидером команды», — сказал Билялетдинов.

Пиняев стал лучшим молодым игроком по версии капитанов и тренеров клубов РПЛ.

17-летний Сергей Пиняев перешел в стан «железнодорожников» в зимнее трансферное окно. До этого он выступал за самарские «Крылья Советов».

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) игрок принял участие в 20 встречах, забив пять мячей. Красно-зеленые заняли восьмое место, набрав 45 очков.

Футболист неоднократно проходил стажировку в английском «Манчестер Юнайтед».

Ранее экс-игрок «Спартака» Александр Мостовой рассказал, кто из игроков «Локомотива» усилил бы атаку клуба.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях