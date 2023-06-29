Билялетдинов: не знаю, по каким критериям Пиняеву дали приз лучшего молодого игрока РПЛ

Экс-игрок московского «Локомотива» Динияр Билялетдинов прокомментировал признание полузащитника железнодорожников Сергея Пиняева лучшим молодым футболистом сезона в Российской премьер-лиги (РПЛ), сказав, что футболисту нужно прогрессировать, передает Metaratings.

«Не знаю, по каким критериям Пиняеву дали награду. Но то, что Сергей неординарный футболист — это факт. Ему надо прогрессировать и становиться лидером команды», — сказал Билялетдинов.

Пиняев стал лучшим молодым игроком по версии капитанов и тренеров клубов РПЛ.

17-летний Сергей Пиняев перешел в стан «железнодорожников» в зимнее трансферное окно. До этого он выступал за самарские «Крылья Советов».

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) игрок принял участие в 20 встречах, забив пять мячей. Красно-зеленые заняли восьмое место, набрав 45 очков.

Футболист неоднократно проходил стажировку в английском «Манчестер Юнайтед».

Ранее экс-игрок «Спартака» Александр Мостовой рассказал, кто из игроков «Локомотива» усилил бы атаку клуба.