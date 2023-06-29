Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Экс-футболист Корнеев высоко оценил шансы Сперцяна на переход в «Аякс»

Экс-футболист Корнеев считает, что в Нидерландах результативность хавбека Сперцяна может вырасти

close
100%
Александр Вильф/РИА Новости

Бывший игрок нидерландского «Фейеннорда» Игорь Корнеев считает возможным переход футболиста «Краснодара» Эдуарда Сперцяна в «Аякс», передают «Известия».

«По мне, в голландском чемпионате играть легче, чем в российском. Там мало что изменилось. Много романтики, много свободных зон. Он может делать статистику лучше, чем в России», — сказал Корнеев.

Сперцян родился в Ставрополе и в 2010 году переехал в Краснодар, где поступил в местную футбольную академию. В 2018 году он дебютировал за основную команду.

В минувшем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) полузащитник провел 28 матчей, отметившись 10 забитыми мячами и 11 результативными передачами. Его команда стала шестой в чемпионате, набрав 48 очков.

Ранее скауты топ-клуба Английской премьер-лиги (АПЛ) следили за игрой Сперцяна в отборе Евро-2024.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях