Экс-футболист Корнеев высоко оценил шансы Сперцяна на переход в «Аякс»

Бывший игрок нидерландского «Фейеннорда» Игорь Корнеев считает возможным переход футболиста «Краснодара» Эдуарда Сперцяна в «Аякс», передают «Известия».

«По мне, в голландском чемпионате играть легче, чем в российском. Там мало что изменилось. Много романтики, много свободных зон. Он может делать статистику лучше, чем в России», — сказал Корнеев.

Сперцян родился в Ставрополе и в 2010 году переехал в Краснодар, где поступил в местную футбольную академию. В 2018 году он дебютировал за основную команду.

В минувшем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) полузащитник провел 28 матчей, отметившись 10 забитыми мячами и 11 результативными передачами. Его команда стала шестой в чемпионате, набрав 48 очков.

Ранее скауты топ-клуба Английской премьер-лиги (АПЛ) следили за игрой Сперцяна в отборе Евро-2024.