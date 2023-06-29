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Экс-голкипер «Локомотива» оценил перспективы игрока клуба Пиняева

Экс-голкипер «Локомотива» Абаев считает, что Пиняев может стать одним из лидеров команды

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РИА Новости

Экс-голкипер московского «Локомотива» Илья Абаев заявил, что вингер клуба Сергей Пиняев может в ближайшие годы стать одним из лидеров команды, передает Metaratings.

«Он не останавливается, работает над собой. Надеюсь, следующий сезон еще лучше сложится для него. Он вполне может стать одним из лидеров «Локо» в ближайшие годы», — сказал Абаев.

17-летний Сергей Пиняев перешел в стан «железнодорожников» в зимнее трансферное окно. До этого он выступал за самарские «Крылья Советов».

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) игрок принял участие в 20 встречах, забив пять мячей. Красно-зеленые заняли восьмое место, набрав 45 очков.

Футболист неоднократно проходил стажировку в английском «Манчестер Юнайтед».

Ранее почетный президент РФС Вячеслав Колосков назвал главное разочарование сезона РПЛ.

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