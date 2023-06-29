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Четыре российских хоккеиста выбраны в первом раунде драфта НХЛ

В первом раунде драфта НХЛ-2023 клубы выбрали четырех российских хоккеистов

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ФХР

В американском Нэшвилле состоялся первый раунд драфта Национальной хоккейной лиги (НХЛ) 2023 года. Клубы выбрали 12 канадцев, шесть американцев, шесть шведов, четырех россиян, двух словаков, австрийца и чеха. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Российские хоккеисты Дмитрий Симашев (6-й пик) и Даниил Бут (12-й пик) отправились в «Аризону Койотис», «Филадельфия Флайер» взяла Матвея Мичкова (7-й пик), а «Колорадо Эвеланш» — Михаила Гуляева (31-й пик).

Мичков этот сезон провел в «Сочи», перебравшись из петербургского СКА на правах аренды. Он отыграл за южан 27 матчей, забросил девять шайб и отдал 11 голевых передач.

По результатам сезона в регулярном чемпионате КХЛ «Сочи» занял последнее место в Западной конференции, набрав всего 32 очка в 68 матчах.

«Чикаго Блэкхокс» ранее выбрал Коннора Бедарда под общим первым номером драфта НХЛ. Под вторым номером «Анахайм Дакс» выбрал форварда Лео Карлссона. Адам Фантилли стал третьим номером драфта, которого выбрал «Коламбус Блю Джекетс».

Ранее легендарный канадец Уэйн Гретцки не включил Александра Овечкина в топ-3 среди левых крайних.

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Хоккей. НХЛ
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