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«Спартак» предложил испанскому клубу €7 млн за бельгийца

«Спартак» предложил «Кадису» €7 млн за переход полузащитника Бонгонды

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Joaquin Corchero/Global Look Press

Московский «Спартак» предложил «Кадису» €7 млн за переход футболиста Тео Бонгонды. Об этом сообщает журналист Саша Тавольери в Twitter.

По его информации, кроме 7 млн также предусмотрены бонусы. Ранее издание As сообщало, что испанский клуб готов продать игрока за €8 млн.

«Кадис» покупал форварда у бельгийского «Гента» за €4 млн и намерен продать его дороже. Испанский клуб не хочет расставаться с 27-летним футболистом, но игрок не исключает возможной смены обстановки.

В минувшем сезоне Ла Лиги Бонгонда принял участие в 31 матче, в которых забил четыре мяча и сделал три результативные передачи.

«Спартак» по итогам сезона Российской премьер-лиги (РПЛ) набрал 54 балла и занял третье место, пропустив вперед петербургский «Зенит» (70 баллов) и московский ЦСКА (58 очков).

Красно-белые не смогли защитить титул обладателя Кубка России, который команда завоевала в сезоне-2021/22. В этом году подопечные Гильермо Абаскаля выбыли из розыгрыша турнира на стадии второго этапа полуфинала Пути регионов, проиграв тольяттинскому «Акрону» со счетом 1:2.

Ранее экс-капитан «Спартака» заявил, что в клубе пропадает командный дух.

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Футбол. Чемпионат России
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