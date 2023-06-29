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Экс-форвард сборной Англии пошутил про переход Кейна в «Баварию»

Бывший игрок «Ньюкасла» Ширер надеется, что Кейн не побьет его рекорд по голам в АПЛ

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Adam ButlerAP

Бывший футболист «Ньюкасла» и сборной Англии Алан Ширер выразил надежду, что форвард «Тоттенхэма» Харри Кейн не побьет его рекорд по голам в Английской премьер-лиге (АПЛ).

«Если Харри Кейн хочет в «Баварию», я, блин, сам его отвезу туда! Готов на что угодно, лишь бы защитить свой рекорд по голам в АПЛ: у меня 260 мячей, у Харри – 213. Хотя, честно говоря, надежды на это мало. Харри почти 30 лет, но он следит за собой, избегает серьезных травм и вполне способен вернуться в Англию спустя пару лет и обойти меня.

Но все же. Дайте мне ключи и навигатор, и я выезжаю», – пошутил Ширер.

В завершившемся сезоне-2022/23 Кейн провел 46 матчей, в которых забил 28 мячей. Портал Transfermarkt оценивает стоимость английского форварда в €90 млн.

Кейн является воспитанником академии «Тоттенхэма», за лондонский клуб он выступает с 2004 года.

Вместе со сборной Англии Кейн выиграл серебро чемпионата Европы — 2020 и бронзу Лиги наций — 2019.

Ранее Sky Sport сообщил, что «Бавария» готовит новое предложение по Кейну.

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