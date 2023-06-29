«Чикаго» выбрал главного фаворита на драфте НХЛ-2023

Канадский нападающий Коннор Бедард стал первым номером драфта Национальной хоккейной лиги (НХЛ) 2023 года и был выбран клубом «Чикаго Блэкхокс».

61-й драфт НХЛ проходит с 28 по 29 июня 2023 года в Нашвилле (США).

Бедард завоевал в составе сборной Канады золотые медали юниорского чемпионата мира в 2021 году и двух последних молодежных мировых первенств. При этом на турнире, который прошел в декабре-январе, он набрал 23 очка (девять голов и 14 ассистов), показав рекордный отрыв от второго бомбардира Логана Кули из США — девять очков.

На клубном уровне 17-летний форвард выступает в Западной хоккейной лиге (WHL) за «Реджайну». В прошедшем сезоне он стал лучшим бомбардиром WHL, набрав 143 очка (71 шайба + 72 голевые передачи) в 57 матчах регулярного чемпионата.

Под вторым номером «Анахайм Дакс» выбрал форварда Лео Карлссона. Адам Фантилли стал третьим номером драфта, которого выбрал «Коламбус Блю Джекетс».

Ранее «Филадельфия Флайерз» выбрала российского хоккеиста под седьмым номером драфта НХЛ.