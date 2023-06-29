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«Реал» назвал своих капитанов на сезон-2023/24

Пресс-служба «Реала» представила своих четырех капитанов на следующий сезон

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Manu Fernandez/AP

Пресс-служба мадридского «Реала» опубликовала видео, в котором представила своих четырех капитанов на следующий сезон.

После ухода французского форварда Карима Бензема, который являлся первым капитаном, теперь команду на поле с капитанской повязкой будет выводить испанский защитник Начо Фернандес. Вторым вариантом при выборе капитана будет хорватский хавбек Лука Модрич, третьим — еще один испанский игрок обороны Дани Карвахаль, четвертым — немецкий полузащитник Тони Кроос.

В прошедшем сезоне «Реал» занял второе место в турнирной таблице чемпионата Испании, а также вылетел из розыгрыша Лиги чемпионов на стадии полуфинала. Подопечные Карло Анчелотти проиграли английскому «Манчестер Сити», будущему победителю турнира.

Новый сезон Ла Лиги стартует 11 августа. Мадридский клуб в первом туре отправится в Бильбао, где сыграет с «Атлетиком». Завершится чемпионат 26 мая 2024 года.

Ранее издание Foot Mercato сообщило, что «Реал» и нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе договорились о переходе.

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