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Жена Смолова о хейте: сказали, что меня нужно стерилизовать

Жена Смолова призналась, что ей было обидно, когда ее назвали психически больной наркоманкой

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smolovfedor_10/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Карина Истомина, жена нападающего «Динамо» Федора Смолова, в своем Telegram-канале рассказала, с каким хейтом в свой адрес она столкнулась за свою жизнь.

«Мне написали очень много плохого. Более того, ужасно много плохого лично сказали моим родителям и писали моим друзьям.

В начале я начала вникать в то, что мне пишут. Наверное, самое обидное было, когда сказали, что меня нужно стерилизовать, потому что я психически больная наркоманка и не имею право на семью и детей. Об этих словах я думала какое-то время», — написала Истомина.

5 июня Федор Смолов и Карина Истомина объявили о том, что стали мужем и женой. Молодожены выложили в социальных сетях несколько фотографий со свадьбы. Истомина в 2021 году рассказала о своей наркотической зависимости. Ей также диагностировали пограничное расстройство личности, о чем она сообщала в различных интервью.

В январе прошлого года Смолов заключил контракт с «Динамо». Он является воспитанником клуба. В 2007 году игрок впервые дебютировал за бело-голубых в чемпионате России.

В текущем сезоне Смолов принял участие в 24 матчах своей команды в Российской премьер-лиге (РПЛ). Форвард забил 10 голов (пять с пенальти) и отдал две голевые передачи.

Ранее Федор Смолов рассказал об изменении своей жизни после незабитого пенальти на ЧМ-2018.

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