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Тренер Гачинский назвал российскую фигуристку, которой готов аплодировать стоя

Экс-фигурист Гачинский о достижениях Туктамышевой: можно только стоя ей аплодировать

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Александр Вильф/РИА Новости

Бронзовый призер чемпионата мира — 2011 в мужском одиночном катании, тренер Артур Гачинский восхитился выступлениями фигуристки Елизаветы Туктамышевой. Его слова передает «Чемпионат».

«То, что Туктамышева оказалась на пьедестале чемпионата России в прошлом сезоне — так это ее заслуга, заслуга всей тренерской команды, которая с ней работала. В предыдущих сезонах, когда у нас были международные соревнования, она попала на пьедестал чемпионата мира — это супер! Можно только стоя ей аплодировать», — сказал Гачинский.

Последним турниром для Туктамышевой стал этап Гран-при России в Санкт-Петербурге. Там фигуристка стала третьей.

24 декабря Елизавета Туктамышева стала бронзовым призером чемпионата России (241,72 балла). Лучшей стала Софья Акатьева (249,74 балла). Второе место заняла Камила Валиева (247,32 балла).

Также в минувшем сезоне фигуристка стала победительницей 4-го этапа Гран-при России в Москве и 6-го этапа в Перми.

В 2022 году Туктамышева стала серебряным призером чемпионата мира в одиночном катании, а также выиграла командное мировое первенство.

Ранее Елизавета Туктамышева рассказала о реакции на непопадание на Игры-2022.

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