В ФФККР назвали условие, при котором россияне еще смогут выступить на Гран-при

Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган прокомментировал решение Международного союза конькобежцев (ISU) продлить отстранение россиян на этапы Гран-при сезона-2023/24. Его слова передает РИА Новости.

«Распределение спортсменов по этапам Гран-при происходит по рейтингу ISU. В случае получения допуска от ISU наши фигуристы смогут выступить в «челленджерах» и набрать рейтинговые очки. Тогда у них может появиться возможность принять участие в этапах Гран-при», — сказал Коган.

После Олимпиады 2022 года российские фигуристы не участвуют в международных соревнованиях из-за отстранения.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не пускать отечественных и белорусских атлетов к любым соревнованиям. Так ISU отстранил российских и белорусских атлетов от соревнований. В сезоне 2022/23 они были сосредоточены на внутренних соревнованиях (этапы Гран-при России и чемпионат страны).

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