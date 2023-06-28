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Маск предложил правила для поединка с Цукербергом

Маск предложил Цукербергу провести поединок по правилам ММА

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MarioNawfal/Twitter

Генеральный директор Tesla и владелец Twitter Илон Маск отказался от идеи сразиться с основателем Meta (признана в России экстремистской и запрещена) Марком Цукербергом по правилам джиу-джитсу. Такие условия предложил соперникам исследователь в области искусственного интеллекта Лекс Фридман, который является обладателем черного пояса по джиу-джитсу.

«Если бы бой между Цукербергом и Маском прошел по правилам джиу-джитсу, это точно стало бы забавным поворотом сюжета. Я выступаю за этот вариант», — написал Фридман в своем Twitter.

Маск ответил в комментариях: «Давайте проведем поединок полностью по правилам ММА».

«Даже лучше. Мне нравится эта идея», — согласился Фридман, который ранее устроил тренировочные поединки с Маском и Цукербергом в рамках их подготовки к бою.

После спарринга с владельцем Tesla Фридман признался, что был «очень впечатлен» его силой и умением бороться на ногах и в партере.

По итогам спарринга с Цукербергом Фридман выложил видео, на котором показал, как они проводят друг другу броски в ноги и тренируют удушающие приемы.

Ранее появились первые фото с тренировки Илона Маска в преддверии поединка с Цукербергом.

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