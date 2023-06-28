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Футболист сборной Ганы может перейти в «Динамо»

Агент игрока «Амьена» Опоку сообщил о переговорах с «Динамо» по трансферу своего клиента

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Global Look Press

Секу Траоре, агент футболиста французского «Амьена» и сборной Ганы Николаса Опоку, рассказал детали переговоров с московским «Динамо» о возможном трансфере своего клиента. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Динамо» проявляет интерес к Опоку. Мы разговариваем. Пока все на начальной стадии. Опоку не смотрит на политическую ситуацию. Он усердно работает, чтобы наслаждаться футболом в новом клубе. Если команды договорятся насчет трансферной стоимости, все будет хорошо. Могу сказать, что «Динамо» заинтересовано в трансфере», — сказал Траоре.

28 июня журналист Иван Карпов в своем Telegram-канале сообщил о возможности перехода защитника в российский клуб.

В минувшем сезоне 25-летний футболист провел 35 матчей за «Амьен» в Лиге 2 и сделал одну результативную передачу. На его счету 13 игр за сборную Ганы, в которых он отметился голом.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Опоку в €1,2 млн.

Ранее футболист столичного «Спартака» рассказал о реакции игроков клуба на тюремный срок Промеса.

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