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В «Фенербахче» высказались о проблемах с футболистами перед турниром в России

В «Фенербахче» заявили об отсутствии проблем с игроками в связи с поездкой на турнир в Петербург

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Reuters

Член совета директоров турецкого футбольного клуба «Фенербахче» Салахаттин Баки ответил на вопрос об участии в предстоящем Кубке PARI Премьер, который пройдет в Санкт-Петербурге. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

Баки заявил, что ни с одним футболистом «Фенербахче» нет проблем перед турниром в России.

27 июня Fotospor сообщил, что форвард турецкого клуба Эдин Джеко и другие легионеры команды из-за политической ситуации не хотят ехать в Россию на Кубок PARI Премьер.

В турнире в Санкт-Петербурге, который пройдет с 1 по 15 июля, помимо «Зенита» и «Фенербахче», должны сыграть сербская «Црвена Звезда» и азербайджанский «Нефтчи».

Джеко осенью 2022 года отказался приехать в Санкт-Петербург на товарищеский матч между национальными командами России и Боснии и Герцеговины, который в итоге был отменен.

Ранее агент заявил, что на легионера «Зенита» не будет спроса в Европе из-за его поведения.

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