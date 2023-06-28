Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Боец UFC рассказал о своих отношениях с Рамзаном Кадыровым

Боец UFC Чимаев заявил, что уважает главу Чеченской Республики Рамзана Кадырова

close
100%
https://www. facebook.com/kchimaev

Непобежденный шведско-чеченский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хамзат Чимаев рассказал об отношениях с главой Чеченской Республики Рамзаном Кадыровым. Его слова приводит Expressen.

«Кадыров — президент моей республики. У Швеции же есть король, верно? Если бы король пригласил меня поужинать с ним, я бы пришел. Я буду уважать короля. Так же я испытываю величайшее уважение к Рамзану Кадырову. Он зовет меня поужинать с ним, и я прихожу. Мне это нравится. Если я приеду в США и президент позовет меня на ужин, я приду», — заявил Чимаев.

Чимаев выступает в UFC в средней и полусредней весовых категориях. Он дебютировал в UFC 15 июля 2020 года в бою против Джона Филлипса на турнире UFC on ESPN 13, выиграв сабмишном. Следующий бой провел через 10 дней против Риса МакКи на турнире UFC on ESPN 14, где также выиграл нокаутом.

В ночь на 11 сентября 2022 года Чимаев провел свой последний бой против Кевина Холланда. Швед одержал победу над американцем в первом раунде, исполнив не только удушающий прием, но и болевой.

Ранее боец UFC рассказал, чем Илон Маск похож на Хабиба Нурмагомедова.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях