Боец UFC рассказал о своих отношениях с Рамзаном Кадыровым

Непобежденный шведско-чеченский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хамзат Чимаев рассказал об отношениях с главой Чеченской Республики Рамзаном Кадыровым. Его слова приводит Expressen.

«Кадыров — президент моей республики. У Швеции же есть король, верно? Если бы король пригласил меня поужинать с ним, я бы пришел. Я буду уважать короля. Так же я испытываю величайшее уважение к Рамзану Кадырову. Он зовет меня поужинать с ним, и я прихожу. Мне это нравится. Если я приеду в США и президент позовет меня на ужин, я приду», — заявил Чимаев.

Чимаев выступает в UFC в средней и полусредней весовых категориях. Он дебютировал в UFC 15 июля 2020 года в бою против Джона Филлипса на турнире UFC on ESPN 13, выиграв сабмишном. Следующий бой провел через 10 дней против Риса МакКи на турнире UFC on ESPN 14, где также выиграл нокаутом.

В ночь на 11 сентября 2022 года Чимаев провел свой последний бой против Кевина Холланда. Швед одержал победу над американцем в первом раунде, исполнив не только удушающий прием, но и болевой.

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