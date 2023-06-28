Разговор журналиста Моргана и футболиста Роналду признан «Интервью года»

Британский журналист Пирс Морган стал обладателем премии TRIC Awards в номинации «Интервью года». Эту награду он получил за нашумевшее интервью с португальским нападающим Криштиану Роналду, который сейчас выступает за саудовский клуб «Аль-Наср». Интервью состоялось в ноябре 2022 года.

«Спасибо моей блестящей команде, и еще раз спасибо Криштиану. Возможно, мне придется одолжить у тебя один из твоих шкафов для трофеев!» — написал Морган в соцсетях.

В интервью Пирсу Моргану Роналду накануне чемпионата мира в Катаре публично раскритиковал тренерский штаб, руководство и политику «Манчестер Юнайтед». После этого клуб принял решение досрочно разорвать соглашение с футболистом.

38-летний португалец стал игроком «Аль-Насра» 2 января после ухода из английского «Манчестер Юнайтед». По контракту с клубом он получает €200 млн в год.

В минувшем сезоне нападающий принял участие в 19 матчах во всех турнирах, записав на свой счет 14 голов и две результативные передачи. Его команда финишировала на второй строчке турнирной таблицы чемпионата, отстав от «Аль-Иттихада» на пять очков.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон ответил на вопрос, кого он предпочитает, Криштиану Роналду или Лионеля Месси.