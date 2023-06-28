Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Хоккейный агент ответил, повлияла ли политика на отсутствие россиян в символической сборной сезона НХЛ

Агент Дементьев: я бы не искал политическую подоплеку в отсутствии россиян в команде года НХЛ

close
100%
Bob DeChiara/USA TODAY Sports

Агент Алексей Дементьев поделился мнением об отсутствии российских игроков в первой символической сборной минувшего сезона Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Его слова передает RT.

«Честно говоря, я бы не стал искать в вопросе выбора в первую символическую сборную НХЛ какую-то политическую подоплеку. Понятное дело, что, скорее всего, это тоже учитывают. Это замечалось еще тогда, когда обнародовали результаты Зала славы, когда там не оказалось ни одного россиянина», — сказал Дементьев.

Напомним, пресс-служба НХЛ опубликовала две символические сборные. Во второй команде оказались российский вратарь «Нью-Йорк Айлендерс» Илья Сорокин и нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин.

В первой команде года оказались Джейсон Робертсон («Даллас»), Коннор Макдэвид («Эдмонтон»), Давид Пастрняк («Бостон»), Эрик Карлссон («Сан-Хосе»), Адам Фокс («Рейнджерс») и Линус Улльмарк («Бостон»).

Ранее двукратный олимпийский чемпион по хоккею Александр Кожевников поделился мнением о том, что ни один российский игрок не попал в первую символическую сборную прошедшего сезона НХЛ.

Все новости на тему:
Хоккей. НХЛ
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях