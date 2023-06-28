Хоккейный агент ответил, повлияла ли политика на отсутствие россиян в символической сборной сезона НХЛ

Агент Алексей Дементьев поделился мнением об отсутствии российских игроков в первой символической сборной минувшего сезона Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Его слова передает RT.

«Честно говоря, я бы не стал искать в вопросе выбора в первую символическую сборную НХЛ какую-то политическую подоплеку. Понятное дело, что, скорее всего, это тоже учитывают. Это замечалось еще тогда, когда обнародовали результаты Зала славы, когда там не оказалось ни одного россиянина», — сказал Дементьев.

Напомним, пресс-служба НХЛ опубликовала две символические сборные. Во второй команде оказались российский вратарь «Нью-Йорк Айлендерс» Илья Сорокин и нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин.

В первой команде года оказались Джейсон Робертсон («Даллас»), Коннор Макдэвид («Эдмонтон»), Давид Пастрняк («Бостон»), Эрик Карлссон («Сан-Хосе»), Адам Фокс («Рейнджерс») и Линус Улльмарк («Бостон»).

Ранее двукратный олимпийский чемпион по хоккею Александр Кожевников поделился мнением о том, что ни один российский игрок не попал в первую символическую сборную прошедшего сезона НХЛ.