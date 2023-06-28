Коньков рассказал, на какое место можно рассчитывать Мичкову на драфте НХЛ-2023

Двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Коньков высказался о перспективах российского нападающего Матвея Мичкова на предстоящем драфте Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Его слова передает «РБ Спорт».

«Понятно, что из-за отсутствия международных матчей и из-за того, что он выступал в КХЛ не с начала сезона, его шансы быть выбранным в первой тройке будут минимальными. Но у Мичкова будет прекрасный шанс заиграть в НХЛ. Думаю, что Мичков будет выбран в десятке. Но посмотрим, как у него получится себя проявить», – сказал Коньков.

61-й драфт НХЛ пройдет с 28 по 29 июня 2023 года в Нашвилле (США). Как сообщали СМИ, Мичков сейчас находится в Америке и проходит собеседования с клубами.

Мичков этот сезон провел в «Сочи», перебравшись из петербургского СКА на правах аренды. Он отыграл за южан 27 матчей, забросил девять шайб и отдал 11 голевых передач.

По результатам сезона в регулярном чемпионате КХЛ «Сочи» занял последнее место в Западной конференции, набрав всего 32 очка в 68 матчах.

Ранее президент Международной федерации хоккея (IIHF) Люк Тардиф принес извинения за то, что материал о предстоящем драфте НХЛ вышел без упоминания Мичкова.