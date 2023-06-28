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Нападающий сборной Франции перешел в «Интер»

Журналист Ди Марцио: Тюрам перешел из менхенгладбахской «Боруссии» в «Интер»

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РИА Новости

Нападающий Маркус Тюрам перешел из менхенгладбахской «Боруссии» в «Интер». Об этом сообщает журналист Джанлука Ди Марцио на своем сайте.

По информации источника, зарплата Тюрама в итальянском клубе составит €6-6,5 в год. Футболист перейдет в «Интер» на правах свободного агента.

В минувшем сезоне Бундеслиги Тюрам принял участие в 30 матчах, в которых ему удалось отметиться 13 забитыми мячами и сделать шесть результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает Тюрама в €32 млн. 25-летний игрок провел девять матчей за сборную Франции, отметившись двумя результативными передачами.

Ранее журналист Жерар Ромеро заявил об отсутствии у «Барселоны» денег на трансферы.

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