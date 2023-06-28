Коваленко едет на медосмотр в «Зенит»

Полузащитник футбольного клуба «Сочи» Александр Коваленко пройдет медосмотр в «Зените». Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

По информации источника, петербургский клуб заключит долгосрочный контракт с Коваленко, если он успешно сдаст тесты. Стороны близки к договоренности.

В этом сезоне 19-летний игрок был впервые вызван в сборную России. Полузащитник дебютировал в победной игре против сборной Киргизии (2:1).

При этом Коваленко отверг предложение выступать за национальную команду Армении, несмотря на свои армянские корни. Отметим, что Коваленко выступал за «Крылья Советов» на правах аренды. В минувшем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) футболист принял участие в 23 матчах, в которых забил один мяч и сделал две результативные передачи. Transfermarkt оценивает Коваленко в €2,8 млн.

Ранее сообщалось, что Коваленко будет получать менее €1 млн, если перейдет в «Зенит».