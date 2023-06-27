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Игрок «Челси» признался, что переезжает в чемпионат Саудовской Аравии из-за денег

Игрок «Челси» Кулибали: перехожу в «Аль-Хиляль» из-за денег, смогу помочь моей семье

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Rui Vieira/AP

Защитник «Челси» Калиду Кулибали честно признался, что деньги замотивировали его переехать в чемпионат Саудовской Аравии. Его слова передает Depor.

«Не буду отрицать, что перехожу в «Аль-Хиляль» из-за денег. С их помощью смогу помочь моей семье жить в достатке. Также у меня будет возможность вкладывать деньги в деятельность моей компании в Сенегале. Мы начали строить клинику в деревне, где родились и поженились родители. У меня много проектов, направленных на помощь молодым людям», — сказал Кулибали.

1 июля защитник станет игроком «Аль-Хилаля» официально. Сумма трансфера по данным Transfermarkt составляет 20 €млн. Кулибали известен по выступлениям за «Челси», «Наполи», «Генк» и «Мец». На его счету игрока 70 матчей за сборную Сенегала.

Помимо Кулибали в чемпионат Саудовской Аравии этим летом перебрались Карим Бензема, Н'Голо Канте и Рубен Невеш. Самым высокооплачиваемым футболистом лиги является португалец Криштиану Роналду.

Ранее сообщалось, что у «Барселоны» нет денег на новых игроков.

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