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Экс-тренер «Зенита» Петржела назвал цель команды на новый сезон

Экс-тренер «Зенита» Петржела заявил, что команда сделает упор на Кубок России в новом сезоне

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Vlastimil Petrzela/Facebook (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Бывший тренер «Зенита» Властимил Петржела считает, что сине-бело-голубым тяжело дается выступление в Кубке России. Его слова передает «Рейтинг букмекеров».

«Зенит» сделает упор на Кубок в новом сезоне, с чемпионством все и так ясно. В России сейчас нет конкурентов команде Семака. А Кубок России дается клубу тяжело из года в год.

В прошлом сезоне петербуржцы очень неудачно выступили, проиграв группу «Спартаку», а затем вылетев на ранней стадии турнира», — сказал Петржела.

В минувшем сезоне «Зенит» дошел до четвертьфинала Кубка России, где уступил «Динамо» в серии пенальти. Победителем турнира стал ЦСКА, который обыграл в финале «Краснодар»

Чемпионат России по футболу завершился 3 июня. Чемпионом РПЛ стал петербургский «Зенит». Отрыв команды Сергея Семака от второго места составил 12 очков. Серебро чемпионата досталось ЦСКА. Тройку призеров замкнул «Спартак».

Новый сезон стартует 15 июля матчем за Суперкубок между «Зенитом» и ЦСКА.

Ранее Георгий Джикия не смог назвать клуб, который может опередить «Зенит» в РПЛ.

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Футбол. Чемпионат России
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