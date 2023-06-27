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Хореограф Железняков высказался об «огромном ударе» Костомарова

Хореограф Железняков: Костомаров показал людям, что их мелкие проблемы — ерунда

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romankostomarovkrs/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Хореограф группы Этери Тутберидзе Алексей Железняков восхитился силой духа фигуриста Романа Костомарова, который продолжает восстановление после болезни. Его слова передает «Матч ТВ».

«Представляете, для спортсмена, фигуриста, артиста балета то, что пережил Роман — это огромный удар. Я тут просто готов поклониться в ноги человеку за его мужество и силу духа. Он показал людям, что, ребят, на самом деле ваши мелкие проблемы — это такая ерунда.

Роман, пережив такое, своим примером показывает, насколько должен быть сильный дух у человека, что в жизни все возможно. Главное — идти вперед и никогда не сдаваться», — сказал Железняков.

С начала января Роман Костомаров продолжает находиться в больнице после новогодних выступлений в шоу на открытом воздухе. Сообщалось, что он попал в реанимацию с пневмонией и находился на искусственной вентиляции легких, а его состояние оценивалось как крайне тяжелое.

Затем спортсмена перевезли в больницу в Коммунарке, провели реанимационные мероприятия и подключили к ЭКМО.

7 февраля ТАСС сообщил, что Роману Костомарову ампутировали обе стопы. Также позже появилась информация об ампутации пальцев руки. 26 июня Костомаров опубликовал видео с протезами.

Ранее сообщалось, что Костомаров еще не готов к выписке.

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