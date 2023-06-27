В Италии вывели из обращения всех клубов номер 88

Итальянская федерация футбола (FIGC), министерство внутренних дел и министерство спорта страны приняли решение запретить футболистам носить футболки с 88-м номером с сезона 2023/24. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

Данное решение обусловлено борьбой с антисемитизмом. Нововведение предусматривает остановку матчей чемпионата страны из-за нацистских лозунгов во время матчей. Также запрещено использовать антисемитские символы, в том числе клубы будут вынуждены изъять из обращения футболки с номером 88. Этот номер используется в неонацистских группах как символ приветствия, а цифры зашифровывают нацистское приветствие.

В 2000 году легенда итальянского футбола Джанлуиджи Буффон попал в эпицентр скандала в связи с использованием футболки с данным номером. Выход на поле в игровой майке с цифрой 88 вызвал протесты еврейской общины. Голкиперу пришлось сменить номер, он взял 77-й.

В прошлом сезоне в Серии А под номером 88 на футболке играли 4 игрока: Марио Пашалич («Аталанта»), Тома Башич («Лацио»), Томас Ринкон («Сампдория») и Матеуш Прашелик («Верона»).

Ранее сообщалось, что еще один клуб Серии А нацелился на Алексея Миранчука.