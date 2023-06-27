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Сын легенды «Спартака» Гаврилова рассказал, когда отца выпишут из реабилитационного центра

Сын легенды «Спартака» Гаврилова Василий заявил, что отца могут выписать в середине июля

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Валерий Левитин/РИА Новости

Чемпион СССР 1979 года в составе «Спартака» Юрий Гаврилов может быть выписан из реабилитационного центра, в котором находится после инсульта и операции, в середине июля. Об этом сообщил сын экс-футболиста Василий Гаврилов ТАСС.

«Юрий Васильевич точно будет 21 день в реабилитационном центре начиная с четверга. Три дня у нас выпало, но с понедельника ударно все мероприятия и программа, которые запланированы врачами, выполняются. Предварительно его выпишут из реабилитационного центра в 15-х числах июля. Там уже будут смотреть»,

Гаврилова перевели в реабилитационный центр 23 июня.

Ветеран «Спартака» попал в реанимацию 30 мая. На следующий день сын Гаврилова сообщил, что его отец перенес инсульт в результате закупорки артерии в области шеи и проведет в реанимации еще пару дней. 7 июня экс-футболист успешно перенес операцию на сонной артерии.

Гаврилов выступал за «Спартак» с 1977 по 1985 год. В составе красно-белых он дважды становился чемпионом СССР, в 1983 году он стал лучшим бомбардиром чемпионата СССР. В составе сборной СССР Гаврилов стал бронзовым призером Олимпиады.

В 2001 году Гаврилов тренировал сборную Демократической Республики Конго.

Ранее Гаврилов рассказал о состоянии здоровья после операции и перенесенного инсульта.

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