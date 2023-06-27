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В «Факеле» объявили об уходе из клуба нападающего

Спортивный директор «Факела» Котов объявил об уходе из клуба нападающего Гонгадзе

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Алексей Филиппов/РИА Новости

Спортивный директор «Факела» Кирилл Котов заявил, что нападающий воронежского футбольного клуба Георгий Гонгадзе покинул команду по окончании сезона-2022/23, сообщает «Спорт-Экспресс».

«Да, это правда. У Георгия закончился контракт, он будет искать себе новую команду. Это обоюдное решение игрока и клуба», — сказал Котов.

В прошедшем сезоне 27-летний футболист сыграл за «Факел 29 матчей, забил девять голов и отдал две результативные передачи.

В сезоне-2022/23 воронежская команда заняла 14-е место в турнирной таблице и боролась с красноярским «Енисеем» в переходных матчах за право выступать в Российской премьер-лиге (РПЛ).

В первой игре «Енисей» в Красноярске потерпел поражение со счетом 0:1, а ответная встреча завершилась более крупной победой воронежской команды — 2:0. «Факел» сохранил прописку в РПЛ, а «Енисей» остался в Первой лиге.

Ранее спортивный директор «Факела» Кирилл Котов рассказал, что Вадим Евсеев продолжит возглавлять команду в следующем сезоне Российской премьер-лиги.

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