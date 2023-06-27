«Спартак» объявил об уходе из команды бельгийского защитника

Московский «Спартак» объявил о согласовании с французским «Клермоном» полноценного перехода бельгийского защитника Максимилиано Кофрие, сообщает официальный сайт красно-белых.

В сезоне-2022/23 футболист выступал за «Клермон» на правах аренды.

Бельгиец дебютировал за красно-белых в сентябре 2021 года и провел 26 матчей. Он помог команде занять первое место в группе Лиги Европы и выиграть Кубок России.

Максимилиано Кофрие перешел в «Спартак» из «Сент-Трюйдена».

В прошлом сезоне чемпионата Бельгии Кофрие принял участие в пяти матчах, в которых не отметился результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивал трансферную стоимость футболиста в €850 тыс. Также на его счету один матч за молодежную сборную Бельгии.

Ранее спортивный комментатор и журналист Геннадий Орлов критично высказался о положении дел нидерландского нападающего Квинси Промеса в московском «Спартаке» после того, как 19 июня Королевский суд Нидерландов приговорил футболиста к 18 месяцам тюрьмы за нанесение ножевого ранения двоюродному брату.