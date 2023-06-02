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Экс-владелец «Спартака» считает, что Смолов не может быть лидером «Динамо»

Экс-владелец «Спартака» Червиченко: кондиции Смолова не позволяют быть лидером «Динамо»

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ФК «Динамо»

Бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко высказался о том, что «Динамо» продлило контракт с нападающим Федором Смоловым. Его слова передает «Матч ТВ»

«Насколько логично было это продление, зависит от того, как дорого «Динамо» это обошлось. Если какие‑то вменяемые деньги, тогда нормально. Лично для меня Смолов сейчас не в тех кондициях, чтобы быть лидером команды. Но погоду он в «Динамо» не портит, где‑то помогает», — сказал Червиченко.

В текущем сезоне 32-летний Смолов провел за «Динамо» 31 матч во всех турнирах, в которых забил 12 мячей и сделал шесть результативных передач. На счету 20-летнего Тюкавина 37 игр, 10 голов и семь передач.

«Динамо» за тур до окончания чемпионата России набрало 45 очков и занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата. В последнем матче этого сезона бело-голубые сыграют на выезде с «Оренбургом». Встреча пройдет 3 июня. Начало в 17.00 по московскому времени.

Ранее бывший главный тренер «Динамо» Алексей Петрушин высказался о том, что бело-голубые продлили контракт с Федором Смоловым.

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