Министр спорта Саудовской Аравии прокомментировал информацию о переходе Месси и Бензема

Министр спорта Саудовской Аравии Абдельазиз Аль-Фейсал прокомментировал информацию о том, что нападающий «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси и форвард мадридского «Реала» Карим Бензема могут продолжить карьеру в Саудовской Аравии. Его слова передает AS.

Сообщалось, что аргентинец может стать игроком «Аль-Хиляля», а француз — «Аль-Иттахада».

«Просто подождите официальных объявлений клубов. Команды объявят о них в нужное время», — сказал Аль-Фейсал.

1 июня главный тренер «ПСЖ» Кристоф Галтье сказал, что матч с «Клермоном» будет для 35-летнего нападающего последним на «Парк де Пренс». Это было воспринято как подтверждение ухода Месси из клуба. Однако позже парижский клуб заявил, что тренер недостаточно точно выразился – на самом деле речь шла о последнем матче в этом сезоне.

Тем не менее, как сообщает французское издание, уточнение парижан ничего не меняет в ситуации с будущим футболиста: он в любом случае уйдет из клуба по окончании сезона.

Бензема выступает за мадридский клуб с 2009 года. Текущее соглашение форварда с командой истекает 30 июня 2023 года.

Вместе с «Реалом» французский футболист становился четырехкратным чемпионом Испании, трехкратным обладателем Кубка и четырехкратным победителем Суперкубка страны. Также он пять раз выигрывал Лигу чемпионов и клубный чемпионат мира.

Ранее сообщалось, что Бензема отклонил предложение одного из саудовских клубов, предложивших ему зарплату в €200 млн за сезон.