Макгрегор бросил вызов боксеру Альваресу

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях Конор Макгрегор на своей странице в социальных сетях обратился к мексиканскому боксеру Саулю Альваресу.

«Канело, ты маленькая имбирная сосиска! Избил бы тебя даже без помощи рук, не забывай об этом», — написал Макгрегор.

Последним боем 34-летнего Макгрегора стал поединок с американцем Дастином Порье на турнире UFC 264. Встреча была завершена уже в первом раунде, а по ее итогам ирландец получил перелом ноги.

В конце октября 2022 года сообщалось, что Макгрегор сможет вернуться в октагон не ранее чем через шесть месяцев. Спортсмен должен пройти шестимесячное тестирование на допинг, а также предоставить два отрицательных теста, чтобы ему разрешили выступать.

Ранее американский боец Майкл Чендлер рассказал, когда состоится поединок против Конора Макгрегора.