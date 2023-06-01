Знаменитый теннисист Ольховский назвал фаворита в матче Хачанова с Коккинакисом

Знаменитый в прошлом российский теннисист Андрей Ольховский высказался о предстоящем матче третьего круга Открытого чемпионата Франции по теннису между россиянином Кареном Хачановым и австралийцем Танази Коккинакисом.

«Карен – фаворит, он стабильнее играет, лучше результаты. Но от Коккинакиса не знаешь, чего ждать в конкретный момент. Может действительно какой-то феноменальный матч выдать, а может провалить. На мой взгляд, должна все-таки стабильность Карена сыграть свою роль», — рассказал Ольховский «Газете.Ru».

Специалист также отметил победу Коккинакиса в матче второго круга над опытным и титулованным швейцарцем Стэном Вавринкой:

«Стэн неплохо играет, тоже молодец. Но, как я уже сказал, Коккинакис может выдавать какие-то очень хорошие матчи».

Хачанов и Коккинакис сыграют на «Ролан Гаррос» 2 июня, а победитель в 1/8 финала сойдется либо с Андреем Рублевым, либо с итальянцем Лоренцо Сонего.

Ранее сообщалось, что Международная федерация тенниса (ITF) не станет наказывать Новака Джоковича за его слова в поддержку косовских сербов во время «Ролан Гаррос».

Напомним, после первой игры на турнире, прошедшей 29 мая, Джокович написал на объективе камеры: «Косово — сердце Сербии. Остановите насилие».