«Динамо» может возглавить чемпион Сербии

Московский футбольный клуб «Динамо» может возглавить главный тренер белградской «Црвены Звезды» Милош Милоевич. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

40-летний специалист входит в число основных кандидатов. Его контракт с сербской командой заканчивается в июне этого года.

Под руководством Милоевича «Црвена Звезда» досрочно стала чемпионом Сербии, а также выиграла Кубок страны. Ранее он работал в Швеции, где за два года вывел «Мьельбю» из третьего дивизиона в высший, а также с «Мальме» завоевал Кубок Швеции.

19 мая московский клуб объявил о расторжении контракта с главным тренером Славишей Йокановичем.

«Динамо» за тур до окончания чемпионата России набрало 45 очков и занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата. В последнем матче этого сезона бело-голубые сыграют на выезде с «Оренбургом». Встреча пройдет 3 июня. Начало в 17.00 по московскому времени.

Ранее бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук заявил, что продление бело-голубыми контракта с форвардом Федором Смоловым может отрицательно сказаться на нападающем Константине Тюкавине.