Бывший защитник московского «Локомотива» Неманья Пейчинович рассказал об отношении сербов к России и ее президенту Владимиру Путину. Его слова передает «Матч ТВ».

«Мы любим всех, кто не сделал нам ничего плохого. Русские — близкий для нас народ, нас многое связывает: религия, язык, письмо. Мы почти одно. И мы смотрим, кто у вас лидер. Этот лидер для нас означает Россию. Путин — ваш президент, поэтому мы тоже его любим», — сказал Пейчинович.

Пейчинович защищал цвета «Локомотива» с 2014 по 2018 год. Последним клубом сербского защитника был воронежский «Факел», который в сезоне-2021/2022 выступал в Первой лиге. Сейчас команда играет в РПЛ. Также он выступал за сербский «Вождовац», китайский «Чанчунь Ятай», французскую «Ниццу» и немецкую «Герту».

Ранее бывший футболист московского ЦСКА и сборной России Андрей Соломатин выразил уверенность в том, что Россия со временем должна донести до Запада свою позицию.