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Булыкин считает, что «Севилья» имеет психологический перевес над соперниками в Лиге Европы

Экс-игрок «Локомотива» Булыкин: у «Севильи» в Лиге Европы есть психологический перевес

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Роман Владимиров/РИА «Новости»

Экс-игрок московского «Локомотива» Дмитрий Булыкин поделился мнением об успешном выступлении испанской «Севильи» в Лиге Европы.

«Почему «Севилья» в Ла Лиге находится в середине таблицы, но удачно выступила в Лиге Европы? В чемпионате Испании 38 туров, там надо постоянно себя проявлять. Там другие команды, другой стиль. В Испании тебя все знают, твою игру разбирают. А в Лиге Европы все решается в двух играх. Там другой настрой. Я думаю, в Лиге Европы все зависит от настроя на конкретный матч. Думаю, у «Севильи» в Лиге Европы есть психологический перевес над соперниками. Их там многие боятся. «Севилья» понимает, что в Лиге Европы нет права на ошибку», — сказал Булыкин «Газете.Ru».

Напомним, что «Севилья» в финале Лиги Европы одержала победу над «Ромой». Основное и дополнительное время решающего матча турнира завершилось со счетом 1:1, и судьба трофея определилась в серии пенальти, в которой сильнее были игроки испанской команды (4:1).

Для «Севильи» эта победа стала седьмой в Лиге Европы. Клуб никогда не проигрывал в финале этого еврокубка. За последние 18 лет он дважды побеждал в Кубке УЕФА и пять раз — в Лиге Европы.

Ранее российский тренер Игорь Шалимов высказался о будущем наставника «Ромы» Жозе Моуринью после поражения римской команды от «Севильи» в финале Лиги Европы.

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